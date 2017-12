München (ots) - Zwei Kreuzfahrtschiffe - drei Kontinente! Zum siebten Mal geht "Verrückt nach Meer" auf große Reise, dieses Mal mit gleich zwei Schiffen! Die "Grand Lady" unter dem Kommando von Kapitän Elmar Mühlebach und die "Weiße Lady" unter dem Kommando von Kapitän Morten Hansen stechen gemeinsam in See und steuern mit vielen bekannten und neuen Crewmitgliedern Traumziele an. 61 Häfen in 36 Länder warten auf Crew und Passagiere. Und wie immer begleitet die Doku-Serie "Verrückt nach Meer" nicht nur Kreuzfahrtneulinge, sondern zeigt auch das tägliche Miteinander an Bord. In der ersten Folge der neuen Staffel steuert die "Grand Lady" in die Karibik. In der Dominikanischen Republik geht es gleich heiß her: Die Reiseleiter Cori und Bernd spielen mit dem Feuer - und schweißen beim Inselkünstler "El Artistico" ihr erstes Kunstwerk. Küchenchef Christian Jüngling taucht vor Grand Turk nach potenzfördernden Muscheln, und zwei Seefahrer versuchen sich als Rennfahrer - und das ausgerechnet am Fuße des Bermudadreiecks.



Reise 1 "Durch Süd- und Mittelamerika" Dominikanische Republik - Grand Turk - Kuba - Mexiko: Cozumel, Costa Maya - Belize City - Guatemala - Honduras: Roatán, Isla de la Bahia - Costa Rica - Panama - Ecuador: Manta, Guayaquil - Peru: Lima, Callao



Reise 2 "Von Asien nach Arabien" Singapur - Malaysia: Malakka, Penang - Thailand - Myanmar - Sri Lanka: Trincomalee, Hambantota - Malediven - Oman - Vereinigte Arabische Emirate



Reise 3 "Metropolen an der Ostsee" Bremerhaven - Polen: Danzig - Litauen: Klaipeda - Estland: Tallinn - Russland: St. Petersburg - Finnland: Helsinki, Turku - Schweden: Stockholm - Dänemark: Kopenhagen - Kiel



Reise 4 "Indian Summer in Kanada" Hamburg - Großbritannien: Scilly Islands - Neufundland/Kanada: St. John's - Frankreich: St. Pierre et Miquelon - Neufundland/Kanada: Corner Brook, Bonne Bay - Quebec/Kanada: Havre-Saint-Pierre, Baie-Corneau, Saguenay, Trois-Rivières - Kanada: Montreal



Reise 5 "Von Montreal über New York nach Hamburg" Kanada: Montreal - Quebec, Gaspé, Charlottetown/Prince Edward Island, Cap aux Meules/Magdaleneninseln - Saint John - USA: Bar Harbor - Boston - Portland - Newport/Rhode Island, New York - Kanada: Halifax - Sydney/Cape Breton Island - St. John's - Irland - Großbritanien - Hamburg



"Verrückt nach Meer" ist eine Produktion der Bewegte Zeiten Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des BR für Das Erste. Produzenten sind Stephan Rebelein, Frank Jansen (Bewegte Zeiten), die Redaktion haben Birgitta Kaßeckert und Stefanie Baumann (BR). Executive Producer ist Andreas M. Reinhard (BR).



