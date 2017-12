Die großen Technologiekonzerne konnten ihre Talfahrt stoppen. Der Jerusalem-Streit wirkt sich an der Wall Street kaum aus. Weltweit waren die Anleger im Bitcoin-Rausch.

Angetrieben von Kursgewinnen bei den Technologiewerten haben die US-Börsen am Donnerstag zugelegt. Zur guten Stimmung trugen die Bilanzdaten des Chipkonzerns Broadcom bei, der seinen Überschuss deutlich steigerte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,4 Prozent auf 24.232 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte um 0,3 Prozent auf 2.638 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 6.816 Punkte.

Bei den Einzelwerten zählte Broadcom mit einem Kursplus von 1,4 Prozent zu den Favoriten. Der Chipkonzern hob nach einem Gewinnschub ...

