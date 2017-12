The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2017



ISIN Name



CA00429E2015 ACANA CAPITAL

CA01642R4098 ALIX RES CORP. NEW

CA21813L5027 CORAZON GOLD CORP.

CA4589772041 INTERMAP TECHS CORP.

FR0007085501 LYX.MSCI E.(DR)UC.E.D-EO

IE00BYSZ9G33 ALLIED IRISH BKS EO-,625