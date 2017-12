Anders als in vielen deutschen Städten ist in Moskau fast überall an öffentlichen Plätzen WLAN verfügbar - in Bussen, Bahnen oder auch in Museen. Beschwerden bei Behörden reicht man am besten nur noch online ein.

An der Metrostation Kurskaja rollt der U-Bahn-Zug ein. Die alten blauen Metrowaggons sind seit den 70er-Jahren ein gewohntes Bild für jeden Moskauer. Erst beim Betreten wird der Zeitenwandel deutlich. Wo früher die Moskauer Bücher gelesen haben, schaut nun jeder Zweite angestrengt auf das Display seines Mobiltelefons. WI-FI steht an der Fensterscheibe. Worum in vielen deutschen Städten noch gekämpft wird, ist in Moskau längst Realität: Kostenloses WLAN im öffentlichen Nahverkehr, wenn auch zugegeben nicht überall unter der Erde der Empfang gleich gut ist. Busse und Bahnen bieten den Service gleichfalls an.

Beim Thema Russland wird schnell das Klischee der Rückständigkeit wach. Gesellschaftlich bedient der Kreml selbst gern mit seiner Betonung "traditioneller Werte" erzkonservative Ansichten. Doch auf technologischer Ebene muss zumindest Moskau den Vergleich mit dem Westen nicht scheuen: Internet im öffentlichen Raum ist beispielsweise wesentlich einfacher - auch ohne Mobilfunkvertrag mit Internetflatrate - zu bekommen als in Deutschland. Restaurants ...

