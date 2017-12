Halle (ots) - Die Klage vor dem EuGH mag ein teures und hilfloses Unterfangen sein, die Regierungen in Prag, Warschau, Bratislava und Budapest umzustimmen. Aber es gibt eben keinen anderen Weg zwischen zivilisierten Staaten, als auf ihre Zusagen, Versprechungen und Abmachungen zu pochen. Die EU wird sich zusammenraufen müssen. Oder der Streit eskaliert und am Ende bleibt nur der politische Kuhhandel, bei dem Geld und anderweitige Perspektiven überzeugender sind als der gemeinsame Werte-Kanon



