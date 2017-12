Liebe Leser,

die Lufthansa hat am Mittwoch einen kleineren Rücksetzer produziert. Chartanalysten ließen sich dadurch jedoch nicht irritieren. Noch immer verfüge die Aktie über ein klares Aufwärtspotenzial und sei in der Lage, die Grenze von 35 Euro anzugehen, hieß es. Dies würde ein Potenzial von mehr als 20 % darstellen. Im Einzelnen: Die Aktie ging am Mittwoch auf unter 29 Euro zurück und läutete damit eine neue Phase im übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend ein. Gewinnmitnahmen ... (Frank Holbaum)

