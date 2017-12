TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/07/17 -- The common shares of Gorilla Minerals Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Gorilla Minerals Corp. is a Canadian junior mining and exploration company operating out of Vancouver, British Columbia. The Company has an active interest in a number of mineral claims located in British Columbia and the Yukon Territory, Canada.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Gorilla Minerals Corp. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com a la date de negociation.

Gorilla Minerals Corp. est une societe miniere canadienne d'exploration miniere operant a Vancouver, en Colombie-Britannique. La societe detient une participation active dans un certain nombre de claims miniers situes en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon, au Canada.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Gorilla Minerals Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): GOCO ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 16 185 258 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission: 6 349 810 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Mining/Mines ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 38305R 20 1 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 38305R 20 1 9 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: le 8 decembre/December 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: July 31/le 31 juillet ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: National Issuer Services Ltd. ----------------------------------------------------------------------------

