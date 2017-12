Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (das "Unternehmen"), hat eine Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") über die Akquisition der Kryptowährung-Mining-Hardware von Connected Fintech Inc. ("Connected") und Partnerschaft mit Connected in Zusammenhang mit der gemeinsamen Entwicklung einer neuartigen IIoT Blockchain-Technologie zur Integration in Carl Datas Systeme im Bereich Machine Learning, prädiktive Analyse und operative Metriken für Kryptowährung-Mining-Hardware unterzeichnet.



Greg Johnston, President und CEO von Carl Data, kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit Connected Fintech Inc. steht in Einklang mit unserem Geschäftsplan zur Akquisition komplementärer Produkte und Dienstleistungen und wird die erste IIoT BlockChain hervorbringen. Mithilfe dieser Technologie können wir Rechenschaftspflicht, Transparenz und Sicherheit in Datentransaktionen von verschiedenen Messsystemen einbinden. Wir freuen uns sehr darüber, diese neue Technologie mit IIoT zu kombinieren, und sind vom großen Nutzen für unsere Kunden und alle diejenigen, die auf Umgebungsüberwachungsdaten zugreifen, überzeugt."



Jiang (Jay) Yu, President and CEO von Connected Fintech Inc., sagte: "Ich begrüße die Partnerschaft mit Carl Data Solutions zur Errichtung einer Infrastruktur für ihr Kryptowährung-Mining-System. Geplant ist auch die Entwicklung einer IIoT BlockChain-Technologie für Carl, ein vertikales Geschäftssegment innerhalb des Kryptowährungs- und BlockChain-Sektors, das noch nicht viel Beachtung findet. Mit einem Partner wie Carl, ein Big-Data-Unternehmen mit der notwendigen Infrastruktur und Kompetenz, können wir diesen schnell wachsenden Fintech-Sektor erfolgreich erschließen."



Im Rahmen der geplanten Akquisition der Kryptowährung-Mining-Hardware durch das Unternehmen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Connected den Betrag von 250.000 USD auszuzahlen und an Connected bis zu 2.000.000 Stammaktien als Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen (jeweils ein "Anteil") auszugeben. Die folgenden Eckdaten wurden vereinbart: (i) 1.000.000 Aktien werden nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung ausgegeben; (ii) 500.000 Aktien werden ausgegeben, wenn die uneingeschränkte Kompatibilität des Systems und der Infrastruktur des Unternehmens mit den Kryptowährung-Data-Mining-Systemen hergestellt ist; und (iii) 500.000 Aktien werden nach der endgültigen Installation von Connecteds Kryptowährung-Mining-Hardware ausgegeben. In Zusammenhang mit der geplanten Partnerschaft zur Technologieentwicklung zwischen dem Unternehmen und Connected hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Connected einen monatlichen Vorschuss von 4.000 USD auszuzahlen und eine Tantieme an dem durch die Kryptowährung-Mining-Aktivitäten erwirtschafteten Bruttoumsatz des Unternehmens in Höhe von 15 % für zunächst ein Jahr zu gewähren.



Die Absichtserklärung sieht vor, dass am oder noch vor dem 2. Januar 2018 eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet wird.



Informationen zu Connected Fintech Inc.



Connected Fintech Inc. mit Niederlassungen in Vancouver (Kanada) und der New Yorker Wall Street ist ein diversifiziertes Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die folgenden wachstumsstärksten Sektoren spezialisiert hat: Kryptowährung, BlockChain-Technologie, Bezahllösungen, Datenintelligenz, Industrielles Internet der Dinge (IIoT), Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning und prädiktive Analyse.



Connected Fintech Inc. plant den Erwerb eigener Liegenschaften und Grundstücke, um in Kanada und den USA Standorte für Kryptowährung-Mining in großem Maßstab zu errichten. Mit der weltweiten Einführung von Connectedcoin ATMs mit bidirektionaler Funktionalität werden der Kauf von Kryptowährungen sowie der Umtausch in Bargeld ermöglicht. Connected Fintech Inc. stellt technische Expertise beim hardware- und softwareseitigen Ausbau von Data-Mining-Infrastrukturen und -Systemen für Kryptowährung bereit. Das Unternehmen baut ein Portfolio aus intellektuellem Eigentum (IP) im Bereich Industrielles Internet der Dinge (IIoT), Bezahllösungen, Kryptowährung und Blockchain-Technologien auf. http://www.ConnectedFintech.com



Informationen zu Carl Data Solutions Inc.



Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (IIoT=Industrielles IoT), das innovative Lösungen zur Erhebung, Speicherung und Analyse von Informationen für datenzentrische Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit verschiedene Firmenübernahmen abgewickelt und hilft seinen Kunden bei Analyse und Verständnis aller Formen von Umgebungsdaten durch eine leistungsstarke Plattform mit Tools für Datenerhebung, Überwachung, Reporting und prädiktive Analyse.



Carl Data entwickelt innovative Anwendungen, die neue, cloudbasierte Massenspeicherdienste und Analysetools (BDaaS) unterstützen, damit Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere vertikale Industriesektoren von Skalierbarkeit profitieren können. Auf Grundlage dieser Methoden für Datenerhebung und -speicherung bringt das Unternehmen intelligente SaaS-basierte Anwendungen hervor (SaaS=Software-as-a-Service), die Daten von vielen verschiedenen Quellen erheben und tiefe Einblicke für die Entscheidungsfindung liefern können. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.CarlSolutions.com.



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang mit der Offerte und den darunter auszugebenden Wertpapieren sind zukunftsgerichtete Aussagen und von Natur aus vorausschauend. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf vorliegenden Tatsachen, sondern auf derzeitigen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen. Aus diesem Grund unterliegen sie Risiken und Unwägbarkeiten, was zur Folge haben kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von denen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die explizit oder implizit in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt sind. Diese Aussagen sind in der Regel an vorausblickenden Wörtern wie "können", "wollen", "werden", "sollen", "erwarten", "schätzen", "abzielen", "vorhersagen", "planen", "weiter(hin)", "abzielen" oder "glauben" und deren Abwandlungen oder gleichartigen Ausdrücken bzw. deren Verneinung zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen bezüglich der geplanten Akquisition der Kryptowährung-Mining-Hardware durch das Unternehmen und die erwarteten Rahmenbedingungen dieser Akquisition, die geplante Partnerschaft des Unternehmens mit Connected und die erwarteten Rahmenbedingungen dieser Partnerschaft, der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und der entsprechende Zeitrahmen sowie die erwarteten Nutzenvorteile des Vorstoßes des Unternehmens in die Bereiche Kryptowährung-Mining und Blockchain. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt durch die Risiken und Unwägbarkeiten bezüglich des Vermögens des Unternehmens, die Offerte erfolgreich abzuwickeln, einschließlich des Risikos, dass die Offerte nicht wie erwartet oder gar nicht abgewickelt wird, sowie anderer Faktoren, die sich der Einflussnahme des Unternehmens entziehen. Aus diesem Grund sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht vor dem Hintergrund solcher Faktoren ausgelegt werden. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keinerlei Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt eine solche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab.



