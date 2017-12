Liebe Leser,

Teva ist in den jüngsten Handelssitzungen wieder etwas stärker geworden, musste am Mittwoch aber einen kräftigen Verlust hinnehmen. Es ging um gut 7 % gen Süden. Ein großes und wichtiges Signal, meinen Chartanalysten. Konkret: Mit dem herben Verlust erreichte die Aktie wichtige Unterstützungen. Bei 12 Euro ging es darum, ob die jüngste Erholungsrallye nun wieder in einen klaren Baisse-Modus mündet. Schließlich hatte der Wert in einer Woche gut 5 % zugelegt, binnen zweier Wochen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...