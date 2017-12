Zürich (awp) - Die Ratingagentur A.M. Best hat das langfristige Emittentenrating für den Rückversicherer Swiss Re und dessen Tochtergesellschaften auf 'aa' von zuvor 'aa-' erhöht. Das Finanzstärkerating wurde mit A+' bestätigt. Der Ausblick für die Ratings wird in einer Mitteilung vom Donnerstagabend mit "stabil" angegeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...