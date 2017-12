Liebe Leser,

die Porsche-Aktie ist am Mittwoch um über 1 % gefallen. Die Mehrheit der Chartanalysten meint jedoch, die Aktie habe das Potenzial, um 94 Euro zu erreichen. Im Detail: Die Aktie hat zuletzt am 29. November ein 2-Jahres-Top bei 70,90 Euro markiert. Dies konnte zunächst nicht verteidigt werden, die Aktie fiel wieder unter die runde 70-Euro-Marke zurück. Unter dem Strich jedoch befindet sich der Wert unverändert in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der nachhaltig zu sein ... (Frank Holbaum)

