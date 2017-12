London (ots/PRNewswire) -



Virgin Limited Edition kann bestätigen, dass Necker Island (http://www.virginlimitededition.com/en/necker-island) bereits im Oktober 2018 wieder Gäste in dem neu renovierten Gästehaus "Great House" empfangen kann. Weitere Unterkünfte werden im Jahr 2019 zur Verfügung stehen.



Nach den verheerenden Auswirkungen der Hurrikansaison 2017 wurde mit dem Wiederaufbau der Insel begonnen. Die Gäste können sich auf weiße Sandstrände, luxuriöse Unterkünfte, Wassersportangebote und Gastronomie der Spitzenklasse in einer der schönsten Regionen der Welt freuen.



- Die Preise richten sich nach der Größe der Gruppe und der Anzahl der Besucher. Für weitere Informationen rufen Sie uns an unter 0800-716-919 (gebührenfrei in UK) oder +44(0)208-600-0430.



