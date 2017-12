AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Poco-Mutterkonzerns Steinhoff nach dem jüngsten Bilanzskandal samt Chef-Rauswurf auf Ramsch abgestuft. Die Analysten strichen die Bonitätsnote des Möbelhaus-Konzerns um vier Stufen von "Baa3" auf "B1" zusammen, wie Moody's am Donnerstagabend mitteilte. Eine weitere Senkung sei möglich, hieß es. Als Grund führte die Agentur die Unsicherheiten um die Liquidität und die Verbindlichkeiten des Konzerns an.

Unterdessen befindet sich die Aktie weiter im freien Fall. Am Donnerstag verbuchte sie einen Kursverlust von 46,15 Prozent auf 0,595 Euro, nachdem sie bereits am Mittwoch 63 Prozent an Wert verloren hatte. Damit ist der Börsenwert seit Bekanntwerden des Chef-Rücktritts und der damit offen zu Tage tretenden Bilanzprobleme um gut 80 Prozent auf gerade noch 2,5 Milliarden Euro eingebrochen./stw

ISIN NL0011375019

AXC0293 2017-12-07/23:01