Düsseldorf (ots) - Man könnte es sich einfach machen und bei der Politik die Schuld dafür suchen, dass bei General Electric und Siemens in der Energiesparte massiv Stellen gestrichen werden. Schließlich hat sie die Energiewende auf den Weg gebracht, die verhindert, das weitere konventionelle Kraftwerke gebaut werden. Und genau so hört sich auch das an, was vonseiten des GE-Managements gestern als Begründung herangezogen wurde. Ein solcher Vorwurf greift aber zu kurz. Schließlich verdient die GE-Energiesparte immer noch gutes Geld. Das Management macht in Sachen Kommunikation keine gute Figur. Nur wenige Tage vor Weihnachten zwei komplette Standorte zur Disposition zu stellen und 1600 Menschen anzukündigen, dass sie bald ohne Job dastehen, lässt jegliches Feingefühl vermissen. Zu begrüßen ist, dass sich GE offenbar einem Verkauf des Werks in Gladbach nicht verschließt. Den ehemaligen Alstom-Beschäftigten, die ohnehin nie wirklich im GE-Konzern angekommen sind, bleibt zu wünschen, dass sich ein neuer Investor findet, der sie wertschätzt und weiterbeschäftigt.



