Liebe Leser,

Tesla hat in den zurückliegenden Handelssitzungen einen kleineren Seitwärtstrend eingeschlagen, konnte jedoch am heutigen Donnerstag wieder um fast 3 % zulegen. Charttechnische Analysten sind dennoch der Meinung, dass der Wert weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend verharren und letztlich a) ein neues Zwischentief anstreben wird, um b) dann sogar auf 200 Euro abzusacken. Im Detail: Nun konnte der Wert zwar wieder auf über 260 Euro klettern, dennoch ist das 6-Monats-Tief ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...