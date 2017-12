L'Officiel (Eigentum der Jalou Media Group) und GEM Group (New York) geben die Einführung des L'Officiel Fund bekannt. Dieser Investitionsfond in Höhe von 50 Mio. USD dient der Förderung aufstrebender Marken, um ihnen den Verbrauchermarkt für Luxusprodukte zu erschließen.

Die Einführung des L'Officiel Fund kennzeichnet die zweite Phase einer Partnerschaft, die im Oktober diesen Jahres mit der gemeinschaftlichen Einführung von L'Officiel USA Inc. durch Jalou Media Group und GEM Group begann. L'Officiel USA Inc. besteht aus der digitalen Plattform lofficielusa.com, die Ende Oktober aufgeschaltet wurde, und L'Officiel USA, eine Printausgabe, die ab Anfang März 2018 alle zwei Monate erscheint.

MEHRWERT FÜR UNTERNEHMEN IM AUFSTREBENDEN LIFESTYLE-SEKTOR SCHAFFEN

Der Fond richtet sich an aufstrebende Marken, die zwar den Wert von zielgerichtetem Marketing erkennen, jedoch nicht über das Kapital verfügen, um Premium-Werbekanäle zu nutzen. Er bietet diesen Marken das erforderliche Investitionskapital, um ihre Marketingmaßnahmen zu finanzieren. Ergänzend dazu bietet L'Officiel den Marken privilegierten Zugang zu seinem globalen Netzwerk digitaler Ressourcen und Druckanlagen in 70 Ländern. Die Marken profitieren von den Kampagnen für das digitale und Print-Publishing sowie von hochwertigen Marketingservices. Dazu zählen Markeninhalte, Videoproduktion, Aktivierung in den Social Media, Durchführung von Veranstaltungen sowie Erlebnismarketing und weitere Services.

EIN EINZIGARTIGER UND REVOLUTIONIERENDER FOND

"Mit diesem einzigartigen Konzept der Content-Erstellung von disruptiven Methoden des Storytelling bis hin zu unserer zentralen, globalen, digitalen Plattform können wir den Marken des Fonds neue und äußerst dynamische Ressourcen bieten, damit sie zu Innovatoren in diesem Bereich werden, statt weiterhin herkömmliche Medienmodelle zu nutzen", erklärte Benjamin Eymere, CEO der Jalou Media Group.

"Ziel des Fonds ist es, diesen aufstrebenden Marken die Tools an die Hand zu geben, die sie für ihr nachhaltiges Wachstum benötigen", betonte Anthony Romano, Geschäftsführer von L'Officiel Fund. "Wir möchten ihnen die richtigen Ressourcen bieten, damit sie sich erfolgreich auf dem hart umkämpften, globalen Markt behaupten können."

Der Fond richtet sich zwar hauptsächlich an weltweit börsennotierte Unternehmen, reserviert jedoch 25 seines Kapitals für Privatunternehmen.

KENNZAHLEN DES NETZWERKS VON L'OFFICIEL 56 15 Mio. 2 Mio. 500.000 in 30 Ländern

vertriebene Titel Leser

weltweit monatlich in 17 Sprachen

gedruckte Zeitschriften Fashion-Archive

seit 1921

ÜBER GEM GROUP

Global Emerging Markets (GEM) investiert seit mehr als 20 Jahren in aufstrebende und internationale Märkte und hat 375 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. L'Officiel USA ist das Ankerinvestment von GEMs unlängst eingeführter Investitionsstrategie in Medien und hat seinen Sitz in Beverly Hills.

ÜBER L'OFFICIEL

Das im Besitz der JALOU MEDIA GROUP befindliche, führende französische Magazin ist für seinen Fokus auf High-End-Mode und Luxuslebensstil bekannt. Es ist in über 80 Ländern erhältlich und die Doyenne unter den französischen Modemagazinen für Frauen. L'Officiel steht seit 100 Jahren für den französischen Geist für Eleganz und Top Couture-Talente. Es ist heute das ultimative Medium für Stilauswahl, berät Frauen bei der Auswahl ihrer Kleidung und unterstützt die Einzelhandelsaktivitäten von internationalen Mode- und Luxusmarken, die in dem Magazin erscheinen. Auf der Basis dieser Kernaussage über Stilauswahl verfügt L'OFFICIEL mit seinem Netzwerk an internationalen Ausgaben wie L'Officiel, L'Officiel Hommes, L'Officiel Art und weiteren Satellitenmarken, die unter Lizenz von lokalen Herausgebern, lokalen Joint Ventures oder direkt von der Jalou Media Group veröffentlicht werden, über eine dynamische internationale Entwicklungsstrategie.

ÜBER JALOU MEDIA GROUP

Jalou Media Group ist ein seit fast 100 Jahren in Familienbesitz befindlicher Medienkonzern mit Sitz in Paris, der internationalen Modehauptstadt. Die Gruppe wird von Marie-Jose Jalou geleitet und vollständig von der Familie Jalou kontrolliert. Mit ihren 10 Magazinen (L'Officiel, L'Officiel Hommes, L'Officiel Art, L'Officiel Voyage, La Revue des Montres, Jalouse, L'Officiel 1000 Modèles, L'Officiel Shopping, L'Officiel 1000 Modèles Design, L'Officiel Médecine and Chirurgie Esthetique) und ihrer patentierten Technologie, lofficiel.com, ist die Jalou Media Group in über 80 Ländern mit mehr als 44 eigenen, internationalen Ausgaben vertreten und repräsentiert eine positive Lösung für die Evolution einer stabilen Medienbranche.

