Bochum (ots) - Die Monarchie hat seit heute Abend wieder ein Zuhause in Deutschland. Denn: Heute wurden die besten nationalen Künstler und Künstlerinnen in Bochum beim größten deutschen Radio-Award mit der 1LIVE Krone gekrönt.



Der 18. Krone-Abend startete mit einem fulminanten Rap-Battle von Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Co-Moderator Sido mit einem Rundumschlag durch die nationale Musiklandschaft und begrüßten die Zuschauer mit einem "Mittelfinger hoch, wenn ihr bereit seid".



Rund 1,15 Millionen 1LIVE-Hörer und -Hörerinnen haben abgestimmt und die Stars zu heutigen Krone-Gewinnern gemacht.



Mark Forster gewinnt nach acht Nominierungen in den vergangenen Jahren 2017 endlich seine erste Krone in der Kategorie "Bester Künstler"! Und damit nicht genug: Nach Clueso (2009) und Lena Meyer-Landrut (2010) sichert sich der 33-Jährige die Krone gleich im Doppelpack! Neben der Krone als "Bester Künstler" kann er auch die Königskategorie "Beste Single" mit seinem Song "Sowieso" für sich entscheiden. Seine Worte zum Sieg: "Meine Seele hat Narben, es liegt an 1LIVE. Jetzt ist alles wieder gut." - Sowieso.



Auch Kraftklub können sich gleich zweimal über die Krone freuen. Sie gingen als "Bester Liveact" und als "Beste Band" ins Rennen. Und gehen auch in beiden Kategorien als Gewinner hervor. Sie dankten es ihren Fans: "Wir scheinen Fans zu haben, die ordentlich zu tun hatten in den letzten Tagen."



In der Kategorie "Bestes Album" sahnt RIN ab, der mit seinem Album "EROS" die Fans auf seiner Seite hat. Er kann sich gegen einen Kronen-Rekordhalter, Die Toten Hosen (sechs Kronen), durchsetzen. RIN war begeistert.



2016 gewann RAF Camora die Krone für "Bester Hip-Hop Act" zusammen mit Bonez MC. In diesem Jahr legt der Wahl-Berliner solo nach und wird als angesagtester "Hip-Hop Act" von den 1LIVE Hörern bestätigt.



Wer die "Comedy-Krone" und die Krone für den "Sonderpreis" bekommt, hatte die 1LIVE-Redaktion vorab entschieden.



Der Dennis nahm heute Abend während der Show seine "Comedy-Krone" entgegen. "Es ist ein großer Moment für mich, aber auch ein großer Moment für die Stadt Hürth. Ab heute heißt es nicht mehr Hürth bei Köln, sondern Köln bei Hürth", sagte der Baustellen-Azubi.



Der Sonderpreis geht an Kevin-Prince Boateng für seinen Einsatz gegen Rassismus. Laudator Matthias Opdenhövel übergab den Preis mit den Worten: "Kevin-Prince Boateng hat Rassismus im Fußball zum Thema gemacht." Der Profi-Fußballer selbst konnte nicht vor Ort in Bochum sein und bedankte sich via Live-Schalte: "Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der schönste Pokal und der wichtigste meiner Karriere." Für seinen Einsatz gab es Standing Ovations vom Publikum.



Auch im 18. Jahr unterstreicht die Krone ihre Beliebtheit vor allem auch bei den internationalen Stars. Macklemore fesselte mit zwei Live-Auftritten das Publikum und performte seinen Hit "Glorious" - und gemeinsam mit Adel Tawil "Can't hold us". Darüberhinaus begeisterten Sido, Alice Merton und Amanda mit einem "Blau und No Roots-Medley" und der doppelt gekrönte Mark Forster mit einer Akustikversion seines Songs "Kogong".



Unvergessliche Momente gab es für die Hörer, die die Tickets für die Show gewonnen haben. Klaas' Medley aus den Hip-Hop-Songs von drei der sechs Nominierten in der Kategorie "Bester Hip-Hop Act" war nicht nur für das Publikum etwas, auch ihre Großeltern dürften sich an den Volksmusik-Klängen erfreut haben.



Zur 18. Verleihung der 1LIVE Krone kamen neben den ausgezeichneten Künstlern zahlreiche weitere prominente Gäste wie CRO, Casper, Die Toten Hosen, Beginner, Max Giesinger und Marteria.



Fotos von der 1-Live-Krone gibt es bei www.ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon: 0221 220 7100 E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de