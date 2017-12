Die Parteispitzen von SPD und Union wollen sich am Mittwoch zu Gesprächen über Gemeinsamkeiten treffen. Um einen Einstieg in Sondierungen handelt es sich dabei aber nicht. Erwartet wird ein Fahrplan für weitere Treffen.

Nach dem Ja des SPD-Parteitags zu ergebnisoffenen Gesprächen zur Regierungsbildung wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am kommenden Mittwochabend zum Ausloten von Gemeinsamkeiten treffen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Donnerstagabend in Berlin.

An der Runde nehmen voraussichtlich Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, der SPD-Chef Martin Schulz sowie die Fraktionschefs Volker Kauder (CDU), ...

