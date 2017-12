Makeblock ist ein führendes Unternehmen der MINT-Branche und ist spezialisiert auf die Bereiche Coding und künstliche Intelligenz



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock, der führender Anbieter von Produkten für die Bildung im Bereich MINT, hat an der Fortune Brainstorm TECH International als Top-3-Unternehmen des New Media and Entertainment and Education Team teilgenommen. Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock, wurde eingeladen, um an der Konferenz eine Rede zu halten.



"Als führender Anbieter von Produkten für die Bildung im Bereich MINT verfügt Makeblock über die umfassendste MINT-Produktlinie der Branche, ein branchenführendes Globalisierungs- und Mehrkanal-Geschäftsmodell und organisiert den weltweit besten Roboterwettbewerb für Teenagers", sagt Jasen Wang. "Unsere Produkte umfassen Robotik, elektronische Module, Drohnen, Sofware usw. Makeblock will Kindern dabei helfen, Programmieren, Codieren sowie alles über künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge zu lernen, indem wir sie ermutigen, Ideen in die Realität umzusetzen."



Die Fähigkeit von Makeblock im Bereich Forschung und Entwicklung wurde bereits weltweit anerkannt. Im Jahr 2017 alleine gewann Makeblock den Red Dot Product Design Award in Deutschland, den Gold Award of IDEA (der International Design Excellence Awards) in den USA, den Gold Award of K-Design Award in Korea und den Good Design Award in Japan.



Über 4,5 Millionen Menschen in 20.000 Schulen und 140 Ländern verwenden Produkte von Makeblock, um Codieren und Robotik zu lernen. Makeblock verfügt über 45 bis 50 Prozent des Marktanteils in den Realschulen Frankreichs. Im Jahr 2016 ist Makeblock eine strategische Partnerschaft mit Softbank eingegangen und hat eine neue Niederlassung in Japan eröffnet. Makeblock verfügt ebenfalls über Niederlassungen in Europa, den USA sowie Hongkong, China. Im Jahr 2017 konnte Makeblock RMB 200 Millionen in der Serie-B-Finanzierungsrunde beschaffen.



Über Makeblock



Makeblock Co. Ltd. wurde 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter von Produkten für die Bildung im Bereich MINT Makeblock bietet benutzerfreundliche, programmierbare Robot-Kits, eine elektronische Baustein-Plattform, eine DIY-Robotikbauplattform, grafische Programmier-Apps und Kurse, welche Kinder von heute dazu inspirieren, ihr Potenzial und ihre Kreativität für die bessere Welt der Zukunft freizusetzen. Webseite: http://www.makeblock.com/.



Über Fortune Brainstorm TECH International



Die erste Fortune Brainstorm TECH International fand zwischen dem 5. und 6. Dezember in Guangzhou, China, statt. Im Rahmen der Fortune Brainstorm TECH International finden die intelligentesten und innovativsten Menschen aus den Bereichen Technologie, Medien, Unterhaltung und Finanzen zusammen. An der Konferenz nehmen chinesische Innovatoren, welche die Regeln neu schreiben und die Landschaft neu formen, sowie Führungspersonen aus dem technischen Bereich aus der ganzen Welt teil.



