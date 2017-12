Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die SPD nach ihrem Votum für Gespräche mit der Union aufgefordert, in der Klimapolitik die von SPD-Chef Martin Schulz beschworene Verantwortung wirklich zu zeigen. "Die Kohlepartei SPD muss den Kohleausstieg nicht nur fordern, sie muss ihn jetzt auch umsetzen", sagte Göring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Zu den Zukunftsfragen gehört ebenso eine Flüchtlingspolitik, die Ordnung und Menschlichkeit verknüpft und den Menschen eine Perspektive schafft", sagte sie. "Familiennachzug muss wieder möglich sein."



