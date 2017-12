Am frühen Freitagmorgen treffen sich Theresa May und Jean-Claude Juncker mit den Brexit-Unterhändlern. Die britische Premierministerin und der Chef der EU-Kommission scheinen sich auf einen Brexit-Deal geeinigt zu haben.

Die britische Premierministerin Theresa May wird noch am Freitagmorgen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über mögliche Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen beraten. Das Treffen sei für 7 Uhr (MEZ) in Brüssel geplant, sagte eine Sprecherin Mays am frühen Morgen. Auch der EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische ...

