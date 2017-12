The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA GRT XFRA CA39540E1043 GREENPOWER MOTOR CO. INC. EQ00 EQU EUR N

CA 37NN XFRA CA4566821035 INFINITE LITHIUM NEW EQ00 EQU EUR N

CA I9T1 XFRA CA4589774021 INTERMAP TECHS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2CG2 XFRA CA63010P1009 NANOSPHERE HEA.SCIENCES EQ00 EQU EUR N

CA LMVF XFRA LU1646360971 MUL-LY.MSCI EMU (DR) DEOD EQ01 EQU EUR Y

CA DP2 XFRA US2538621069 DIGITAL POWER CORP. EQ01 EQU EUR N