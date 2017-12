The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA VA0A XFRA BE6245734015 VANDERMOORT. 12-17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2DX3 BAY.LDSBK.IS.S.31405VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T887 DZ BANK IS.A708 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J4J8 DZ BANK IS.A327 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1005 LB.HESS.THR.CARRARA03H/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0718969271 UNIBAIL-RODAMCO 11/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0854402335 COMP.TEAM TEC.12/17 MTN BD01 BON USD N

CA GX5E XFRA XS0335134705 GLAXOSM.CAP. MTN 07/17 BD02 BON EUR N

CA HJU XFRA DE0009769778 DWS EUROPA STRAT. (RENT.) FD00 EQU EUR N