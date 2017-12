FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.297 EUR

FHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 1.210 EUR

FHU1 XFRA DE000A0JM0Q6 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I 2.540 EUR

M3AS XFRA DE0007560781 MONEGA BESTINV.EUROPA-A- 2.658 EUR

CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 1.411 EUR

2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.003 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.025 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.366 EUR

FKQW XFRA LU0348413815 DEKALUX-PHARMATECH TF 0.400 EUR

FKQX XFRA LU0348461897 DEKALUX-BIOTECH TF 0.240 EUR

BF3 XFRA US0967611015 BOB EVANS FARMS DL-,01 0.288 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.280 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.477 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.267 EUR

FHUB XFRA DE000A1144B0 LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R 0.980 EUR