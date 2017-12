FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MEF XFRA ID1000053705 MEDCO ENERGI INTL RP 25

I9T XFRA CA4589772041 INTERMAP TECHS CORP.

XFRA CA01642R4098 ALIX RES CORP. NEW

XFRA CA21813L5027 CORAZON GOLD CORP.

XFRA CA00429E2015 ACANA CAPITAL