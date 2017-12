FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR

RFH1 XFRA BMG7541U1071 REXLOT HLDGS NEW HD -,01

PK2 XFRA US7033431039 PATRICK IND. INC.