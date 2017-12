Der Hersteller von Kopf- und Ohrhörern im Hochpreissegment (bis über 300 €) hat Ende November bekannt gegeben, seinen Umsatz im Zeitraum 2018 - 2019 um 500 % steigern zu wollen! Ja, richtig gelesen. 2020 wird ein Jahreserlös von 300 Mio. schwedischen Kronen angestrebt. Für ein Unternehmen, das derzeit noch nicht mal 100 Mio. SEK Marktkapitalisierung auf die Waage bringt, ein unfassbar ehrgeiziges Projekt. In der zukünftigen Konzernstruktur sollen mehrere Marken- und Produktportfolios nebeneinander existieren können. Ein solches Wachstum organisch zu stemmen, ist natürlich illusorisch. Deshalb stehen auf der Einkaufsliste der Schweden Unternehmen aus den Bereichen Audio, Mobile, Elektronik und Design. Im Fokus seien neue Technologien, innovatives Design, starke Marken und Produktportfoliossowie intelligente Konnektivität. Potenzielle Übernahmekandidaten seien bereits identifiziert. Damit einhergehen soll ein starkes organisches Wachstum der Profitabilität, so CEO Henrik Andersson, seit September2017 im Amt. Langfristig strebe das Management einWachstum von 20 % bei einer gleichzeitigen Ebitda-Rentabilität von 10 % an. Am 19. Oktober 2017 hatte der neue Verwaltungsrat seine Arbeit aufgenommen. Da die gesamte Führung ausgetauscht ist, macht es in unseren Augen wenig Sinn, vergangene Kennzahlen unter die Lupe zu nehmen. Die neue Mannschaft geht mit einer solchen Verve ans Werk, dass sich der Anleger der Dynamik kaum entziehen kann.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 49 vom 9.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info