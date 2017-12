FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - Dank freundlicher Überseebörsen dürfte der Dax am Freitag etwas Fahrt aufnehmen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,66 Prozent höher auf 13 131 Punkte. Er ist damit wieder auf dem Weg an das obere Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen, in denen er zwischen etwa 12 800 und 13 200 Punkten pendelte.

USA: - HÖHER - Am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag sowohl die Standard- als auch die Technologiewerte zugelegt. Der Dow Jones Industrial ging nach zuletzt zwei Tagen mit Verlusten mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 24 211,48 Punkten aus dem Handel. Nach seinem Rekordhoch vom Montag bei 24 534 Punkten angesichts der vom US-Senat abgenickten Steuerreform hatten Anleger zunächst Kasse gemacht.

ASIEN: - POSITIV - Die Stimmung an Asiens Börsen hat sich zum Ende der Woche deutlich aufgehellt. Bis auf Südkorea legten die Kurse an allen wichtigen Handelsplätzen zu vor dem Hintergrund des guten Laufs an der Wall Street. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte um anderthalb Prozent und konnte seine Verluste aus der ersten Wochenhälfte damit wettmachen. In Festland-China und Hongkong erholten sich die Kurse ebenfalls ein Stück weit, allerdings stand hier auf Wochensicht weiter ein Minus.

DAX 13.045,15 0,36% XDAX 13.103,67 0,72% EuroSTOXX 50 3.573,13 0,32% Stoxx50 3.155,65 -0,15% DJIA 24.211,48 0,29% S&P 500 2.636,98 0,29% NASDAQ 100 6.316,28 0,37% Nikkei 225 22.811,08 1,4% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,51 0,05% Bund-Future Settlement 163,65 -0,09%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,18 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat am Freitag im frühen Handel an Verluste vom Vorabend angeknüpft und weiter nachgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1762 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit gut zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1786 (Mittwoch: 1,1817) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,1762 -0,10% USD/Yen 113,42 0,29% Euro/Yen 133,40 0,19%

ROHÖL:

Brent (Februar-Lieferung) 62,21 0,11 USD WTI (Januar-Lieferung) 56,66 0,00 USD

