ZÜRICH (dpa-AFX) - Beim Rückversicherer Swiss Re kommt es zum Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. John Dacey, derzeit "Chief Strategy Officer" der Swiss Re-Gruppe, übernimmt das Amt des Finanzchefs von David Cole, der per Ende März 2018 zurücktritt. Cole werde aber weiterhin Verwaltungsratsmitglied mehrerer Swiss Re Tochtergesellschaften bleiben, teilte der Versicherer am Freitag mit.

Der künftige Finanzchef John Dacey war vor fünf Jahren als Strategievorstand in die Konzernleitung von Swiss Re eingetreten. Zuvor war er in der Versicherungsbranche in unterschiedlichen Führungspositionen tätig gewesen.

Die beiden Positionen Finanzchef und Strategievorstand werden zusammen gelegt, wie es weiter heißt. Ab Anfang April 2018 besteht das "Group Executive Committee" von Swiss Re aus zwölf Mitgliedern./tp/ra/AWP/stk

ISIN CH0126881561

AXC0045 2017-12-08/07:35