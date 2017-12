Der amerikanische Spielwarenhersteller Hasbro (ISIN: US4180561072, NASDAQ: HAS) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,57 US-Dollar je Aktie. Damit schüttet das Unternehmen auf das Gesamtjahr gesehen 2,28 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 91,14 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2017) entspricht das einer Dividendenrendite von 2,50 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. Februar 2018 (Record date: 1. Februar 2018). Im Jahr 1923 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...