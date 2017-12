Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Sehr robuste Handelsdaten in China, gute BIP-Daten in Japan und ein in letzter Minute zumindest kurzfristig abgewendeter Stillstand der Regierungsinstitutionen in den USA beherrschen am Freitag die Schlagzeilen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Diese reagieren im späten Geschäft überwiegend mit Aufschlägen, der Schanghai-Composite hat im Verlauf des Handels ins Plus gedreht. Im November sind die Exporte aus China mit 12,3 Prozent auf Jahressicht mehr als doppelt so stark geklettert wie erwartet. Auch die Importe schlugen die Markterwartungen um Längen.

BIP und Yen treiben Nikkei kräftig an

In Japan wurde das BIP-Wachstum für das Quartal von Juli bis September zwar nach oben revidiert, der Konsum blieb aber schwach. Haupttreiber war die Auslandsnachfrage. Der Nikkei-225 schloss 1,4 Prozent im Plus mit 22.811 Punkten - auch beflügelt von einem nachgebenden Yen. Der US-Dollar steigt auf 113,37 Yen nach Wechselkursen um 112,49 zur Vortageszeit. Der Greenback profitiert unter anderem von der Einigung in den USA zur Vermeidung des Regierungsstillstandes. Der Schanghai-Composite gewinnt derweil 0,4 Prozent auf 3.289 Zähler.

"Die Aussicht auf einen potenziellen Regierungsstillstand in den USA am Wochenende hat sich verflüchtigt, dieser Umstand dürfte ein wenig zu einer Erholung in Asien beitragen", sagt ING-Chefvolkswirt und -Analyst Rob Carnell für die Region Asien-Pazifik. Darüber hinaus dürften die "besser als erwartet ausgefallenen Daten zum japanischen BIP im dritten Quartal die Risikoneigung erhöhen", heißt es von der OCBC Bank.

In ganz Asien erholen sich die jüngst schwer gebeutelten Technologiewerte. In Tokio klettern Tokyo Electron um 2,6 Prozent, in der vergangenen Woche hatte der Wert 11 Prozent eingebüßt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.994,40 +0,28% +5,18% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.786,33 +1,28% +19,21% 07:00 Kospi (Seoul) 2.463,03 +0,04% +21,54% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.285,88 +0,42% +5,87% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.582,48 +0,99% +28,63% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.425,26 +1,10% +18,90% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.723,29 +0,25% +4,97% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1766 -0,1% 1,1776 1,1791 +11,9% EUR/JPY 133,40 +0,2% 133,16 132,86 +8,5% EUR/GBP 0,8707 -0,3% 0,8737 0,8816 +2,2% GBP/USD 1,3512 +0,3% 1,3477 1,3375 +9,5% USD/JPY 113,39 +0,3% 113,09 112,68 -3,0% USD/KRW 1093,23 -0,0% 1093,38 1093,67 -9,5% USD/CNY 6,6183 -0,0% 6,6193 6,6158 -4,7% USD/CNH 6,6234 -0,0% 6,6244 6,6212 -5,0% USD/HKD 7,8085 +0,0% 7,8080 7,8125 +0,7% AUD/USD 0,7513 +0,0% 0,7513 0,7526 +4,1% NZD/USD 0,6837 +0,1% 0,6829 0,6840 -1,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,69 56,69 0% 0,00 -0,5% Brent/ICE 62,21 62,2 +0,0% 0,01 +6,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,40 1.247,45 +0,2% +1,95 +8,5% Silber (Spot) 15,78 15,72 +0,4% +0,06 -0,9% Platin (Spot) 896,25 895,00 +0,1% +1,25 -0,8% Kupfer-Future 2,97 2,94 +0,8% +0,02 +17,4% ===

