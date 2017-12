Liebe Leser,

die Commerzbank hat zuletzt wieder deutliche Signale für steigende Notierungen präsentiert. Die Aktie konnte zwar am Mittwoch das Kursniveau nicht ganz verteidigen, konnte aber bereits am Donnerstag wieder deutlich zulegen. Charttechnische Analysten sehen sich daher in ihrer Meinung bestärkt, dass es künftig um mehr als 20 % nach oben gehen könne. Die genaue Analyse: Nach dem kleinen Rücksetzer konnte der Abstand auf die 12-Euro-Marke am Donnerstag wieder deutlich vergrößert ... (Frank Holbaum)

