Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BMW von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 85 Euro gesenkt. Der Autobauer sei zwar ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, doch in den kommenden zwölf Monaten erscheine das Wertschöpfungspotenzial im Branchenvergleich begrenzt, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bestehe die Gefahr, dass neue Fahrzeuge der Münchener die Anleger im kommenden Jahr enttäuschen könnten./gl/das Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN: DE0005190003