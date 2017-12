Nirgendwo hat es die Bahn so krachen lassen wie im Thüringer Wald: 22 Tunnel wurden für die Sprinter-Trasse von Berlin nach München durch das Mittelgebirge gesprengt. Heute wird die Strecke eröffnet - aber Baustellen bleiben.

Ein bisschen ist es wie in der U-Bahn - nur schneller, viel schneller. Mit Tempo 300 in der Spitze rast der ICE Berlin-München auf der Neubaustrecke zwischen Erfurt und dem fränkischen Ebensfeld bei Bamberg von Tunnel zu Tunnel durch den Thüringer Wald.

Die beiden längsten der insgesamt 22 Röhren auf diesem Abschnitt haben die Experten 8,3 sowie 7,4 Kilometer durch den Berg gesprengt. Das Gefühl, quasi unter dem Kamm des Mittelgebirges durchzusausen, erleben Reisende mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag. Dann beginnt nach den Feiern am Freitag der Linienverkehr auf der Trasse. An dem Megaprojekt - Kosten: zehn Milliarden Euro - wurde seit 1996 mit einigen Unterbrechungen gearbeitet. Die Bahn spricht vom "größten Bahnbauprojekt Deutschlands".

Bereits am Freitag fährt ein ICE-Sonderzug auf der neuen Trasse. Unterwegs wollen drei Ministerpräsidenten zusteigen. In Nürnberg, Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Berlin sind Feste geplant. Zur Abschlussveranstaltung in Berlin werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg erwartet.

Geschlossen ist jetzt die letzte, 107 Kilometer lange Lücke zwischen Thüringen und Bayern auf der verkehrsträchtigen Nord-Süd-Magistrale - einem "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" (VDE 8) mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...