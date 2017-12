CECONOMY hat das Weihnachtsgeschäft offenbar gut bis sehr gut überstanden. Im Vorfeld gab es kritische Fragen, in welcher Form das Onlineshopping die bisherige Struktur des Verhaltens der Kunden beeinträchtigt. Eine offizielle Mitteilung gibt es bis zur Stunde nicht. Gibt es keine wesentlichen Einschnitte (Vakanz 10 %), wäre ein Marktwert von 3,6 Mrd. € für den einzigen großen Händler für Unterhaltung und Elektronik eine sichere Wette, dass im Zuge des Techniktrends demnächst mehr möglich ist. In Nürnberg werden auch Zukäufe kleinerer Marktteilnehmer erwogen. Wir erwarten darüber nähere Informationen im Januar. Bei Tagesumsätzen um 10 Mio. € und leicht steigender Tendenz des Kurses vermuten wir Investments von Insidern, die das Geschäft hautnah verfolgen können. Ob sich ein weiterer Großaktionär etabliert, ist umstritten. Offen ist auch die Haltung des alten Gründeraktionärs, der sich bislang nach der Teilung von METRO zu seinen weiteren Zielen nicht geäußert hat. Hier steht eine altersbedingte Trennungim Raum. Konsequenz für uns: Wir bauen eine Anfangsposition in der Größenordnung um 10 bis 11,50 € auf,nennen aber vorerst noch kein Kursziel. Bewertungsmäßig dürfte der Kurs im Sektorvergleich jedoch bei 14 € zu suchen sein.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 49 vom 9.12.2017. Sollten Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben, lesen Sie bitte mehr bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info