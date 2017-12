Marine Harvest & Co: Frischer Fisch für ein gesundes Depot

Nicht nur zum Weihnachtsfest steigt der globale Bedarf an Fisch. Schaut man sich Gegenden in der Welt mit besonders hohen Lebenserwartungen wie zum Beispiel Japan an, kann man feststellen, dass die Menschen neben viel Bewegung sowie Obst und Gemüse häufig auch auf Fisch setzen, um ein hohes Alter zu erreichen. Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt: Fisch ist gesund, auch für das Anlegerdepot.

Mehr und mehr Menschen scheinen Fisch gegenüber Fleisch vorzuziehen. Diese stetig steigende Nachfrage nach Fisch, vor allem der Bedarf an Lachs, ist allerdings durch herkömmlichen Fischfang nicht mehr zu bedienen. Der industriellen Fischzucht, speziell dem Aquafarming, kommt somit eine immer größere Bedeutung zu. Das X-markets-Team der Deutschen Bank hat nun ein Index-Zertifikat (WKN: DM9SEA / ISIN: DE000DM9SEA5) auf den Nordic Fish Farmer Index emittiert.

