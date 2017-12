Der im Dow Jones Index gelistete Telekommunikationskonzern Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, NYSE: VZ) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,59 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Insgesamt schüttet der US-Netzanbieter auf das Jahr hochgerechnet 2,36 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 50,60 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2017) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,66 Prozent. Die Dividende wird am 1. Februar 2018 ...

