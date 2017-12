Der am Mittwoch bekannt gewordene Verkauf der Rechte an seinem Medikament Veregen hat das Biotechunternehmen MediGene in die Lage versetzt, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 um etwa zwei Millionen Euro anzuheben, die Verluste werden entsprechend dieser Größenordnung geringer ausfallen.

