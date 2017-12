Liebe Leser,

klare Trends sind bei Medigene schon seit drei Jahren Mangelware. Die Aktie pendelt zwischen der Ober- und Unterkante einer Range, die von Jahr zu Jahr enger zu werden scheint. In 2017 pendelte der Kurs zwischen knapp unter 9 Euro auf der Unter- und 14,50 Euro auf der Oberseite. Erfolg hatte mit Medigene in diesem Jahr nur, wer an den jeweiligen Rändern der Range antizyklisch agierte und sich auf die Gegenseite stellte.

Der aktuelle Kurs liegt mit knapp unter 12 Euro (Dr. Bernd Heim)

