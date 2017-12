LION E-Mobility AG: LION E-Mobility investiert in das Münchener Start-up ParkHere

Das Unternehmen ParkHere ist ein erfolgreiches Münchner Start-up Unternehmen, dass sich als Ziel gesetzt hat die Parkplatzsuche, durch die im Boden eingelassenen Sensoren, zu erleichtern. Die ultradünnen, energieautarken Bodensensoren werden in den Parkflächen eingelassen und registrieren, wenn ein Auto den Parkplatz befährt, beziehungsweise verlässt. Durch die zunehmende Knappheit an Parkplätzen und oftmals zugeparkten Elektroladesäulen wird die Parkraumüberwachung ein immer bedeutenderes und wichtigeres Thema. Die einfach zu integrierenden Sensoren kommen ohne externe Energieversorgung aus und sind aufgrund dessen aufwandsarm und schnell zu verbauen. Die Wettbewerber, mitinbegriffen namenhafte Unternehmen, scheiterten bereits bei der Entwicklung einer effizienten Parkraumüberwachung in einem Pilotprojekt. Das innovative Projekt von ParkHere wurde aufgrund herausragender technisch-wissenschaftlicher Leistung mit dem VDE-Award als erster energieautarker Parkplatzsensor ausgezeichnet. Zitat Frau Prof. Dr.-Ing. Petra Friedrich, Vorsitzende des VDE Südbayern: "Dieses Jahr erhält ein junges Start-up in der Kategorie Wirtschaft den VDE-Award. Es überzeugte die Jury mit einer besonders cleveren Idee eines autarken Parksensors. ParkHere besitzt Potential zu wirtschaftlichem Erfolg." ParkHere ist mit diesem Produktkonzept aus der Sicht von LION marktführend, aus diesem Grund hat sich die LION E-Mobility AG dazu entschieden sich am Unternehmen durch Wandelanleihen im Wert von 200.000 EUR zu beteiligen. Darüber hinaus können durch das Investment zukünftig auch gemeinsame Synergien mit dem Münchner Start-up verstärkt genutzt werden.

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de

Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz

Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com

ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access)

