Dan Maag hatte auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main allen Grund zur Freude: Am Montagmorgen hatte Pantaflix einen Deal mit Disney Deutschland veröffentlicht. Ab dem ersten Quartal 2018 werden über Pantaflix Filme wie "Stars Wars", "Pirates of the Caribbean", Marvels "The First Avenger, oder Disney•Pixars "Findet Dorie", zu sehen sein. Ein Ritterschlag für die kleine Münchner Firma von Dan Maag.Zur Erinnerung: Als Disney Anfang August bekannt gab, sich von Netflix zu trennen, verlor der Streaminganbieter an nur einem einzigen Tag rund 4,7 Milliarden Dollar an Börsenwert.Der Deal mit Disney könnte ein Türöffner für Dan Maag und sein Team sein. Andere Studios wie Warner könnten bald Disney folgen. Darüber hinaus sind über die letzten Kapitalerhöhung drei hochkarätige Fonds eingestiegen. Fazit: Teuer, aber super spannend!

Den vollständigen Artikel lesen ...