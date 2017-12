Wien - Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der EUR-Primärmarkt verabschiedet sich langsam in die Weihnachtspause, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Rückblick zeige, dass 2017 die vorherigen Jahre hinsichtlich des Emissionsvolumens von Unternehmensanleihen deutlich übertreffen werde. Das emittentenfreundliche Marktumfeld habe vor allem im HY-Segment zu einem Rekordjahr geführt. Bereits jetzt liege das Volumen mit rund EUR 70 Mrd. über jenem aus dem starken Jahr 2014 (ca. EUR 67 Mrd.; 2016: EUR 55 Mrd.). Auch im IG-Segment habe das Volumen zugelegt (2014: EUR 205 Mrd.; 2016: EUR 261 Mrd.; 2017: EUR 265 Mrd.). Während im IG-Segment vor allem ein Anstieg des Gesamtvolumens aus dem BBB-Segment zu bemerken sei, hätten sich bei den HY-Emissionen am stärksten das BB-Segment erhöht. (Ausgabe vom 07.12.2017) (08.12.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...