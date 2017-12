Klartext: Solarworld und Dialog Semi

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer Aktionär der Solarworld AG ist, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Aktie seit dem Nikolaustag nicht mehr im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet ist.

Chart Solarworld Aktie

Quelle: tradingview.com

Das ist auch richtig so, denn die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hatte zuvor mitgeteilt, dass diese Zulassung mit Ablauf des 5.12.2017 widerrufen wird. Genau das ist demnach geschehen. Das ist definitiv kein Delisting in Frankfurt - denn in der Meldung hieß es auch, dass die Aufnahme des "Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard)" zum 6.12.2017 erfolgt ist. Die Solarworld-Aktien werden deshalb also noch in Frankfurt gehandelt, aber nicht mehr im Prime Standard und auch schon seit einiger Zeit nicht mehr im Xetra-Handel.

Solarworld AG: Aktien nicht mehr im Prime Standard (Börse Frankfurt)

Ansonsten geht es bei der Solarworld AG weiterhin darum, was für die dem Unternehmen noch verbliebenen Assets im Rahmen von Verkäufen für Verkaufspreise erzielt werden können. Mal sehen, ob es da im Rahmen einer weiteren Gläubigerversammlung diesen Monat Neuigkeiten dazu geben wird. Bisher ist jedenfalls dazu - insbesondere in Bezug auf die US-Tochter der Solarworld AG - noch nichts veröffentlicht worden.

Dann der Blick auf Dialog Semi:

War es das jetzt mit dem Kurseinbruch bei der Aktie von Dialog Semiconductor (kurz "Dialog Semi") oder doch noch nicht? Am Dienstag war mit gut 23 Euro ein Tiefpunkt erreicht, danach zeigte sich der Kurs recht sprunghaft (Erholung auf über 25, dann wieder Richtung Tiefpunkt) - doch eben dieses Low wurde nicht unterschritten. Stärkere Aufwärtsdynamik hat sich zwar auch nicht gezeigt, doch eine Stabilisierung ist nach diesem Kurseinbruch als erster Schritt einer Bodenbildung durchaus schon eine Art Erfolg für die Bullen bzw. die bei dieser Aktie investierten.

Dialog Semi: Ist das eine Bodenbildung?

Neuigkeiten vom operativen Geschäft bei Dialog Semi bzw. im Hinblick auf die Entwicklung der Nachfrage des Großkunden Apple gab es übrigens seit dem Schock Anfang Dezember nicht mehr. Da hatte Dialog Semi sinngemäß mitgeteilt, dass Apple in Zukunft durchaus eigene PMICs (Technik für Mobilfunkgeräte) entwickeln könnte, die bisher von Dialog Semi geliefert werden. Damit stand natürlich unausgesprochen die Frage im Raum:

Und dann? Braucht Apple dann überhaupt noch Dialog Semi? Und Apple ist der wichtigste Kunde von Dialog Semi! Die Unsicherheit in Bezug auf diese Thematik ist natürlich der Grund für den starken Kursrutsch gewesen. Mir ist diese Aktie zu riskant - denn wenn in z.B. zwei Jahren der wichtigste Kunde wegfällt, dann könnte Ende im Gelände sein. Doch das ist nur meine persönliche Risiko-Abwägung.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Im Unglück finden wir meistens die Ruhe wieder, die uns die Furcht vor dem Unglück geraubt hat". - Marie von Ebner-Eschenbach







Michael Vaupel