Der Traum vom Wasserstoffantrieb hat am Donnerstag einen kleinen Ruck bekommen, als Toyota (WKN:853510) verkündete, dass es sich mit FuelCell Energy (WKN:A2ABRE) zusammenschließt, um die Infrastruktur für Wasserstoff am Hafen von Long Beach in Kalifornien aufzubauen. Letztendlich werden die Unternehmen Abfallprodukte wie Gülle in sauberen Wasserstoffkraftstoff und Strom für das Stromnetz umwandeln.



Eine einzige Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff wird den Transport nicht in die Höhe treiben, aber Toyota sieht darin einen Versuchsfeld für weitere Tests. Hier ist, was die Investoren wissen müssen.

Die Wasserstoffanlage in Long Beach

Die Pressemitteilung, in der die Wasserstoffanlage angekündigt wurde, ging nicht im Detail auf den ...

