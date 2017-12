Schwarzach am Main - Fresenius Medical Care-Aktie: Rekordstand vom Juni im Visier - Aktienanalyse Die von US-Präsident Donald Trump geplante große Steuerreform rücke in greifbare Nähe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Das habe nicht nur in den USA für Jubel gesorgt, auch an den europäischen Märkten sei es zu Wochenbeginn kräftig aufwärts gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...