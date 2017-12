Frankfurt - Während der Handel an den internationalen Finanzmärkten in relativ ruhigen und geordneten Bahnen verläuft, drehen die Anleger beim Namen "Bitcoin" völlig durch, so die Analysten der Helaba.Am Sonntag führe die CBOE in Chicago einen Future auf die Kryptowährung ein, eine Woche später folge die CME. Der Kurs sei auf ein Rekordhoch von über 16.500 USD gestiegen und keiner wolle trotz aller Warnungen den Zug verpassen. Dotcom lasse grüßen!

