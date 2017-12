Wien - In den nächsten Tagen stehen in den USA zahlreiche relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen (Mi) für November sein. Nachdem sich der Preisauftrieb in der Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel - sogenannte Kernrate - zwischen März und Juli merklich abgeschwächt habe, habe er in den letzten Monaten wieder angezogen. Im November dürfte sich diese Entwicklung fortgesetzt haben. Den Berechnungen der Analysten zufolge habe die Kernrate im letzten Monat zwischen 0,2% und 0,3% p.m. zugelegt. Die annualisierte Dreimonatsveränderung würde damit auf 2,3% steigen, nachdem sie im Juni noch bei 0,6% gelegen habe. Da im November außerdem noch die Kraftstoffpreise entgegen dem saisontypischen Muster gestiegen seien, dürfte der Verbraucherpreisindex um 0,4% p.m. zugelegt haben. Die Inflationsrate würde damit auf 2,2% p.a. klettern.

