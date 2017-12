Hamburg - Der Markt für europäische Unternehmensanleihen wird mit Tiefständen in das neue Jahr gehen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der iBoxx Corporates Index habe sich in den vergangenen Wochen ohne nennenswerte Impulse gezeigt und notiere bei 37,0 Basispunkten (Vorwoche: 38,0 BP). Ohne Unternehmen aus dem Finanzsektor gebe die Anleihe-Benchmark ein Spreadniveau von 34,3 Basispunkten wider.

