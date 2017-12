Frankfurt - Der europäische Rentenmarkt blickt auf einen vergleichsweise ruhigen Monat zurück, so die Experten von Union Investment.Zumindest könnte man diesen Eindruck gewinnen, da die Kursentwicklung in den jeweiligen Ländern mehrheitlich in engen Bahnen verlaufen sei. Politische und geopolitische Risiken seien aber durchaus vorhanden gewesen, hätten jedoch kaum Berücksichtigung gefunden. So hätten die gescheiterten Sondierungsgespräche für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Deutschland keine große Marktreaktion ausgelöst. Auch die jüngste Episode im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA habe nicht zu einer Flucht der Anleger in die sicheren Häfen geführt.

