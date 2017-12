Es war jede Menge los auf dem Eigenkapitalforum. Die Nanogate AG aber hat man kaum zu Gesicht bekommen. Das Interesse an dem Spezialisten für High Tech-Oberflächen ist beträchtlich gestiegen und so musste CEO Ralf Zastrau aus so manchem Einzelgespräch eine Gruppendiskussion machen.

Kurzer Draht in die Welt

Zu besprechen gab es einiges. Denn Nanogate hatte kurz zuvor die Übernahme Teilen der österreichischen HTI High Tech Industries gemeldet. Die Übernahme wird mit 275.000 eigenen Aktien bezahlt (ca. 13 Mio. Euro) und schont somit die Kasse der Saarländer. Das Closing wird für das Q1 2018 erwartet. Dadurch erwartet das Unternehmen für 2018 einen Umsatzsprung auf 220 Mio. Euro. Gleichzeitig kommtim Rahmen eines komplizierten Deals der HTI-Gläubiger QInvest, eine Tochter der Katar Investment Authorities, bei Nanogate ...

